Такие обстоятельства: Кварчелия о проблеме изучения абхазского языка в Галских школах

Специалисты Министерства просвещения и языковой политики вместе с заведующей образования Галского района посетили школы в селах Шашикуара, Хашта, также Галские средние школы номер N°1 и N°2. Цель визита - узнать, как организован учебный процесс, насколько соблюдаются санитарные нормы, так же увидеть состояние школьных учреждений.
Предписание санитарных норм в школах выполняется, роста заболеваемости среди учителей и учеников нет, отметила Кварчелия в беседе на радио.
"Цель визита – посмотреть на ситуацию в целом. Услышать о проблемах, получить обратную связь, углубиться в ситуацию, чтобы в дальнейшем разработать стратегию развития этого региона в сфере образования", - сказала Кварчелия.
Главный специалист Министерства просвещения подчеркнула, что Галский район сложный, и этот район должен стоять на особом контроле.
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