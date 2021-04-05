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Такие обстоятельства: Кварчелия о проблеме изучения абхазского языка в Галских школах

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210405/1032150500/Takie-obstoyatelstva-Kvarcheliya-o-probleme-izucheniya-abkhazskogo-yazyka-v-Galskikh-shkolakh.html

Главный специалист Министерства просвещения и языковой политики Абхазии Ада Кварчелия в эфире радио Sputnik рассказала об итогах инспекции галских школ специалистами Министерства просвещения и о проблеме изучения абхазского языка.

 

Радио
Такие обстоятельства: Кварчелия о проблеме изучения абхазского языка в Галских школах

Специалисты Министерства просвещения и языковой политики вместе с заведующей образования Галского района посетили школы в селах Шашикуара, Хашта, также Галские средние школы номер N°1 и N°2. Цель визита - узнать, как организован учебный процесс, насколько соблюдаются санитарные нормы, так же увидеть состояние школьных учреждений.

 

Предписание санитарных норм в школах выполняется, роста заболеваемости среди учителей и учеников нет, отметила Кварчелия в беседе на радио.

"Цель визита – посмотреть на ситуацию в целом. Услышать о проблемах, получить обратную связь, углубиться в ситуацию, чтобы в дальнейшем разработать стратегию развития этого региона в сфере образования", - сказала Кварчелия.   

Главный специалист Министерства просвещения подчеркнула, что Галский район сложный, и этот район должен стоять на особом контроле.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.  

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