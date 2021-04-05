Лукьянов о европейской интеграции: рассыпалась, как мишура на елке

Радио Лукьянов о европейской интеграции: рассыпалась как мишура на елке

Европейская интеграция в том виде, в каком она существовала во второй половине XX и начале XXI века, исчерпала себя, с какого-то момента это уже никто и не отрицает. Об этом заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в ходе круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Эксперт проанализировал процесс распада существующей модели европейской интеграции. По его словам, предыдущее десятилетие - это период постоянных разных кризисов в Европе, начиная от кризиса, связанного с долговыми проблемами, и дальше, по очереди - Украина, мигранты, Brexit и так далее.

"Вроде как всем стало понятно, что надо что-то делать. И тому моменту, когда пришло это понимание, в середине десятилетия, сформировалось представление о том, что произойдут серьезные изменения, и проистекать они будут, прежде всего, из Германии. Потому что именно Германия во главе с канцлером Ангелой Меркель занимала центральную позицию во главе всей европейской конструкции", - пояснил Лукьянов.

Однако за прошедшие с тех пор порядка шести-семи лет выяснилось, что Германия так же мало подготовлена к большим изменениям, как и все остальные страны ЕС. И к пандемии Европа подошла в очень нервном состоянии, отмечает эксперт. И дальше, отмечает Лукьянов, случился страшный сон основателей интеграции, потому что одна за другой стали разрушать сначала идейные, а потом и административные структуры, скрепы, на базе которых все и развивалось.

И, как мишура, на елке рассыпалась вся европейская солидарность. При этом каждая из стран по отдельности, столкнувшись с пандемией, вела себя достаточно рационально. И граждане этих стран обращались к своим правительствам, а не в Брюссель. И все было бы в порядке, если бы до этого не было нагнетания нарратива по поводу солидарности. И этот нарратив пострадал как раз в тот момент, когда были все шансы выиграть, продолжил эксперт.

"А дальше случилась еще более страшная вещь для европейской интеграции - это история с вакцинами. И самое страшное, на мой взгляд, оказалось даже не то, что ценности провозглашали одни, а реальность оказалось другой. Хуже то, что Европейская комиссия и соответствующие институты Евросоюза допустили гигантскую административную ошибку в процессе переговоров о поставках. Мало того, что это было сделано с опозданием, так еще и выбрали неправильный приоритет, попытавшись торговаться. И это стало очень мощным ударом", - констатирует Лукьянов.

Он подчеркивает, что это стало ударом по самому принципу европейской интеграции, который потом трудно будет нивелировать. При этом государства, которые на этой ситуации сильно выдвинулись, взяв на себя роль гарантов безопасности, теперь под дамокловым мечом, потому что неизвестно, справятся ли они, резюмировал специалист.