Светов: тон угроз со стороны НАТО и ЕС в адрес России все время повышается

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намерен обсудить "российскую военную активность" на предстоящем совещании глав МИД Евросоюза. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов поделился своим мнением на этот счет.

Радио Светов: тон угроз со стороны НАТО и ЕС в адрес Росиии все время повышается

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен вынести на обсуждение предстоящего 19 апреля совещания министров иностранных дел Европейского союза тему ситуации вокруг Украины и "российской военной активности" вблизи ее границ.

"С серьезной обеспокоенностью слежу за российской военной активностью вблизи Украины", – написал Боррель в Twitter. Его слова цитирует РИА Новости.

Это заявление глава дипломатии ЕС сделал после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В Киеве ранее заявили, что НАТО уже начало стягивание сил для проведения учений Defender Europe 2021, чтобы "отработать войну с РФ".

Крупнейшие со времен холодной войны маневры пройдут в мае-июне.

Политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал в эфире радио Sputnik заявление Борреля обсудить украинскую тематику на совещании министров иностранных дел Европейского союза.

"Идет информационная подготовка к крупным военным учениям НАТО. Как гордо заявляет украинское руководство, смысл этих учений – защита Украины от "угрозы" России. Поэтому ждать, что здесь будет какая-то объективная оценка, объективные решения со стороны ЕС, бессмысленно. Там придерживаются прежней позиции: во всех проблемах Украины "виновата" Россия. И они будут гнуть свою линию. Обстрелы республик Донбасса со стороны ВСУ идут – реакции со стороны ЕС нет. Погиб ребенок – реакции нет. Убили мужчину прямо во дворе его дома – реакции ЕС нет. У них есть свои задачи. И очень тревожно, что вдруг эксперты стали говорить о реальности военного столкновения НАТО с Россией. То есть игра на нервах идет очень сильная, и тон угроз все время повышается. Поэтому на встрече они будут говорить не о своих проблемах, а о России... Обстановка достаточно тревожная", – считает Юрий Светов.