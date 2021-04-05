Когония рассказала о вступительных испытаниях абхазских абитуриентов в вузы МЧС России

О вступительных экзаменах в профильные вузы МЧС России, о востребованности профессии спасателя, о том, какие возможности по трудоустройству у выпускников, в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела международной деятельности и протокола МЧС Абхазии Лана Когония.

Радио Когония рассказала о вступительных испытаниях абхазских абитуриентов в вузы МЧС России

В МЧС Абхазии начались вступительные экзамены в профильные вузы МЧС России.

В этом году Академия гражданской защиты и Академия противопожарной службы выделили по четыре квоты для поступающих из Абхазии. На восемь вакантных мест претендуют 17 абитуриентов, проинформировала Когония.

"20 абитуриентов подали заявки, из них трое отказались проводить испытания. Определенных требований к подаче заявок нет, только любовь к делу, к тому, чем мы занимаемся, и базовые знания. В прошлом году было мало соискателей, потому как пандемия внесла свои коррективы в планы абитуриентов. Было шесть квот и шесть претендентов, и даже конкурс не пришлось проводить. В этом году "аномально" большое количество, если в предыдущие годы в среднем было по 12 человек, то в этом году 20", - сказала Когония.

Говоря о трудоустройстве будущих специалистов МЧС, Когония подчеркнула, что за весь период обучения в МЧС Абхазии вернулось 43 специалиста, и все они трудоустроены.

"Прежде чем они едут учиться в Академию, после того как пройдут отборочные мероприятия, мы заключаем с ними контракт, в котором обязуемся в обязательном порядке трудоустроить окончивших эти профильные вузы по месту прописки и месту жительства", - отметила Когония.

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