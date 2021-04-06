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Такие обстоятельства: Гагулия об улучшении работы электросетей

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Директор филиала "Черноморэнерго" по Гудаутскому району Ахра Гагулия в эфире радио Sputnik рассказал, как теперь будет вестись работа по борьбе с незаконными подключениями к электросетям.

Радио
Такие обстоятельства: Гагулия об улучшении работы электросетей

В администрации Гудаутского района состоялось очередное совещание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Директор филиала "Черноморэнерго" по Гудаутскому району Ахра Гагулия в эфире радио Sputnik Абхазия отметил, что в последнее время в связи с принятием Парламентом страны закона, направленного на усиление борьбы с незаконной добычей криптовалюты, ситуация улучшилась.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Незаконно подключенное оборудование для майнинга будут изымать в Гудауте

"Закон направлен не только на борьбу с майнингом, но и в общем на усиление борьбы с незаконными подключениями, на улучшение работы электросетей. Сейчас у нас уже есть инструмент, и мы теперь будем с большим напором и с большей долей успеха заниматься этим. На деле мы будем создавать группы, в которые будут входить представители МВД, СГБ, технадзора, районных электросетей. Мы вместе будем обходить участки", - рассказал Гагулия.
Оперативный штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют при администрации Гудаутского района поручил главам сел собрать информацию о местах, где граждане незаконно подключились к энергосетям.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях во втором и окончательном чтении на заседании 31 марта.

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