Ветврач о COVID-19 у животных в Абхазии: не они нас заразят, а мы их

Радио Ветврач о COVID-19 у животных в Абхазии: не они нас заразят, а мы их

На следующем этапе коронавирусная инфекция может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Такое мнение высказал директор Института имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью "Известиям".

"Пока эта проблема вплотную Абхазию не коснулась, и случаи в мире на данном этапе единичны, и большая надежда на то, что нас минует чаша сия. Но основной упор надо делать на то, чтобы люди были вакцинированы, тогда уменьшится шанс заболеть животному, потому уповаем на прививки. У нас много бездомных животных, если эта проблема возникнет, то она естественным процессом очень быстро распространится по всей территории Абхазии. Вирус - внутриклеточный обитатель, потому убить его каким-то препаратом нельзя, точно также, как и у человека все будет направлено на поднятие иммунитета организма. В естественной среде будут происходить естественный отбор, семейство псовые – это волки, шакалы, они также подвержены данному заболеванию, соответственно из внешней среды это пойдет везде и всюду. Будет естественный отбор, будет массовая смерть. Точно так же, как и от вируса, поражающего человека, надо защищать себя. Не они нас заразят, а мы их, скорее, и тогда уже пойдет дальнейшее заражение", - сказала Давыдова в эфире радио Sputnik Абхазия.

Ранее уже регистрировались случаи, когда животные заболевали коронавирусом. Так, в апреле прошлого года антитела к COVID-19 обнаружили у более десятка кошек в Ухане. В апреле 2020 года случай заболевания кошек вирусом выявили в США, в январе 2021-го — в Санкт-Петербурге, в июле 2020-го — в Великобритании.

В мае прошлого года в Нидерландах впервые был зафиксирован случай передачи коронавируса от норки к человеку. Заразился сотрудник фермы, на которой этих животных разводили для продажи меха. В ноябре COVID-19 обнаружили у норок в Дании. Правительство приказало уничтожить животных на фермах, чтобы остановить мутацию вируса. В декабре парламент страны принял решение эксгумировать тела зараженных норок и сжечь их.