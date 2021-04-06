Притчин о транспортном коридоре через Карабах: выгодно для Армении и Азербайджана

Радио Притчин о транспортном коридоре через Карабах: выгодно для Армении и Азербайджана

1 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ прошли встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении, на которых обсуждались гуманитарные и экономические вопросы, связанные с Нагорным Карабахом.

Достигнутое пять месяцев назад, 9 ноября 2020 года, при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе стало первым за многие годы документом, включившим в себя системные вопросы урегулирования и первичный план по нормализации отношений конфликтующих сторон.

Кому больше выгоден транспортный коридор, Армении или Арзейбаджану, во время онлайн-конференции об актуальной ситуации на Южном Кавказе рассказал исполнительный директор Экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин.

"Вопрос с логистическими маршрутами немного конфликтный, потому что, если запускать маршрут через Мигри, который рассматривается Азербайджаном в качестве приоритетного, то по территории Армении он будет проходить всего 46 километров. То есть, с точки зрения транзитных платежей, на которые рассчитывала Армения, и подключения всей инфраструктуры, для Армении это будет не так выгодно. Армянская сторона говорила о том, что хорошо бы запустить северный маршрут, который практически всю территорию Армении пронизывает. Но это плечо гораздо длиннее и инвестиций для восстановления требует гораздо больше. Если смотреть прагматично на эту ситуацию, то и для Армении, и для Азербайджана выгодно запускать все проекты", - сказал Притчин.