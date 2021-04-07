Некрасов: экономические отношения России и Абхазии на высочайшем уровне

Как сказалась пандемия на товарообороте Абхазии и России, каков сейчас уровень экономического сотрудничества между странами, на эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik Абхазия ответил торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

Радио Некрасов: экономические отношения и Абхазии на высочайшем уровне

По словам Некрасова, экономическое сотрудничество Абхазии с Россией находится на высочайшем уровне.

"Это объяснимо. У нас общая валюта, у нас имеется хорошая законодательная база – набор межправсоглашений, которые позволяют снизить издержки на торговые транзакции. Традиционно Россия и Абхазия всегда были рядом, и торговля шла очень активно. Нельзя не учитывать такой важный фактор, как общий русский язык, который позволяет гораздо быстрее наладить отношения, понимать друг друга. Это большое преимущество", - отметил Владимир Некрасов.

Подробнее об этом, а также о том, как отразилась пандемия коронавируса на торговом обороте между Россией и Абхазией, слушайте в аудиофайле.