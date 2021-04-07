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Отырба о коронавирусе в Абхазии спустя год: медицина достойно вышла из ситуации

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1247)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210407/1032169101/Otyrba-o-koronaviruse-v-Abkhazii-spustya-god-meditsina-dostoyno-vyshla-iz-situatsii.html

Замглавврача Гудаутского COVID-госпиталя Ангелина Отырба в эфире радио Sputnik рассказала, как в течение года менялась ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Абхазии.

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Такие обстоятельства: Отырба о коронавирусе в Абхазии спустя год

7 апреля 2020 года в Абхазии был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. О том, как развивались события, какой вывод из всего происходящего сделала абхазская медицина и удалось ли медикам преодолеть проблему, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель главврача Гудаутского COVID-госпиталя, человек, который с первых дней стоит на передовой, Ангелина Отырба.

"Этот год был очень тяжелым для всей медицины Абхазии. Но, несмотря на то, что это было впервые, а мы не были подготовлены и обучены тому, с чем столкнулись, медицина Абхазии достаточно достойно вышла из этой ситуации и выдержала ее. У нас не было и до сих пор нет инфекционистов-вирусологов, но совместно со всей системой здравоохранения, с эпидемиологами Абхазии, советуясь со специалистами из России и из международных организаций, медицинское общество Абхазии достаточно быстро подготовилось", - сказала Отырба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1247)

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