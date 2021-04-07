Ищенко: НАТО не облезнет, если даже и возьмет Украину

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал заявление вице-премьера Украины о том, что движение к членству в НАТО – основной элемент безопасности и стабильности для страны.

Радио Ищенко: НАТО не облезнет, если даже и возьмет Украину

Движение Украины к членству в НАТО является одним из основных элементов региональной безопасности и стабильности внутри страны, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Почему НАТО не спешит принять в свой состав Украину, рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

"НАТО не облезло бы, даже если бы и вязло Украину, просто в НАТО нет единого мнения по этому поводу. Нерешенный территориальный конфликт никак не мешает НАТО, это достаточно позднее изобретение. У Греции с Турцией нерешенный территориальный конфликт, но обе страны НАТО… Если бы НАТО в полном своем составе стремилось к конфронтации с Россией, они бы спокойно приняли Украину, и после этого сошедшие с ума украинские правители начали бы боевые действия, а большая часть НАТО умыла бы руки и сказала бы, мы здесь ни при чем. Дело в том, что сейчас в НАТО очень сильная оппозиция к конфронтационному поведению США и натовской бюрократии по отношению к России", - отметил Ищенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта там. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.