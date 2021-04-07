Джинджолия о борьбе с COVID: можем гордиться тем, как проявили себя в экстренной ситуации

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был подтвержден на территории Абхазии 7 апреля 2020 года. Первые ограничения в связи с мировой пандемией были введены в республике 25 марта, 28 марта в стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Граница с Грузией была закрыта 13 марта, с 8 апреля 2020 года Абхазия закрыла и границу на въезд из России для всех категорий граждан.
Итоги этого сложного года в студии радио Sputnik Абхазия подвел депутат Парламента, руководитель Амбулаторного центра Алхас Джинджолия, который был членом Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
В частности, Алхас Джинджолия оценил ситуацию с коронавирусом на сегодняшний день. И рассказал, на каком этапе находится решение вопроса с поставками вакцины "Sputnik V" в республику.
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