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Турбаза: Осия о потенциале оздоровительного отдыха в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210408/1032175184/Turbaza-Osiya-o-potentsiale-ozdorovitelnogo-otdykha-v-Abkhazii-.html

Какими ресурсами Абхазия располагает в плане оздоровительного отдыха, развивается ли это направление в республике, своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился директор Научно-исследовательского центра курортологии имени Куджба Отар Осия.

Радио
Турбаза: Осия о потенциале оздоровительного отдыха в Абхазии

На радио Sputnik Абхазия новая программа "Турбаза". Каждую среду в эфире беседа о курортном и туристическом бизнесе Абхазии. О деталях, нюансах, новых возможностях в туристической отрасли, функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах будем говорить с широким кругом спикеров – от профильных ведомств до операторов, организаторов, практиков, владельцев гостиниц. Одним словом, с теми, чья работа – отдых.

Абхазия у большинства туристов ассоциируется исключительно с пляжным отдыхом. Но это далеко не так. Санатории и лечебные источники республики были известны еще с советских времен. В беседе на радио директор Научно-исследовательского центра курортологии имени Куджба Отар Осия рассказал о богатстве источников минеральных вод Абхазии.  

"В Абхазии много природных богатств, которые дают возможность гостям республики получить лечение. В первую очередь это источники минеральных вод. Их в Абхазии около 170, и почти все существующие в мире минеральные воды имеются здесь, в Абхазии", - отметил Осия.

Полную версию интервью в аудиофайле.  

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