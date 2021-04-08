Такие обстоятельства: Скорик об истории COVID в Абхазии и возможном развитии событий

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в эфире радио Sputnik оценила нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией, поделилась тем, что известно о вакцинации населения и какую вакцину ожидают в республике.

Радио Такие обстоятельства: Скорик об истории COVID в Абхазии и возможном развитии событий

Год назад, в апреле, в Абхазии был подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Первые ограничения в связи с мировой пандемией были введены в республике 25 марта, а спустя три дня в стране ввели режим чрезвычайной ситуации, который затем был снят 21 апреля 2020 года.

После тенденции на спад сейчас статистика заболевания в стране вновь идет на небольшой подъем. Тем не менее с середины февраля открыты школы, работают театры, кафе, рестораны, ходит общественный транспорт. Однако все еще действует ряд ограничений.

В эфире радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, говоря о нынешней ситуации с коронавирусной инфекцией в республике, отметила, что граждане очень рано расслабились.

"В Республике Абхазия новая коронавирусная инфекция есть, и она, как на качелях, то снижается, то повышается. Рост ее связан только с тем, что наши граждане начинают забывать о том, что меры профилактики надо соблюдать", - сказала Скорик.

Она сообщила, что идет согласование о транспортировке вакцины от коронавирусной инфекции из РФ в Абхазию, и этот вопрос курирует глава государства.

Подробности в аудиофайле.