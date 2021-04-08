Жемчугов о последствиях COVID: вирус может поразить все сосуды, в том числе мозга

Выражение симптомы постковидного синдрома, занесенного в международную классификацию болезней, зависят от тех сосудов, которые повреждает коронавирус, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Радио Жемчугов о постковидном синдроме: вирус может поразить все сосуды

По словам ученого, вирус может повредить все сосуды в организме, в том числе те, что питают крупные сосуды, аорту, сосуды мозга. Именно поэтому бывают и обонятельные проблемы, слуховые, нервные, когнитивные, поведенческие и прочее, могут быть и другие последствия - инфаркты, инсульты. Хотя, конечно, не у всех, подчеркнул врач.

"Потому, считаю, что необходимо наблюдать пациентов, перенесших COVID, в том числе в легкой форме, на протяжении не менее шести месяцев", - отметил доктор, посоветовав обращаться к медикам в случае наблюдения тех или иных расстройств.

Он еще раз подчеркнул необходимость индивидуальных реабилитационных курсов, в том числе по восстановлению сосудов.

Напомним, авторы нового британско-американского исследования, опубликованного на днях в научном журнале Lancet Psychiatry, пришли к выводу, что каждый третий переболевший коронавирусом сталкивается с теми или иными нервными расстройствами. В среднем это происходит в первые полгода после инфицирования.

Самыми распространенными последствиями COVID-19 были тревожность и аффективное расстройство. Они встречались у 17% и 14% переболевших соответственно. Также сообщалось о проблемах, связанных с употреблением психоактивных веществ, бессоннице, ишемическом инсульте и даже деменции.

Ученые отметили, что расстройства такого плана были у большинства из переболевших. Но риск повышался для тех, кто перенес коронавирус тяжело, лежал в реанимации или с аппаратом ИВЛ. В 13% случаев подобные диагнозы ставились пациентам впервые.

Авторы исследования указали в статье в Lancet, что реабилитация переболевших коронавирусом должна быть более масштабной.