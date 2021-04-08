Такие обстоятельства: о кооперации возможностей сельхозпроизводителей Абхазии

О том, как фермеры будут отстаивать общие интересы и как защитить местных производителей, в эфире радио Sputnik рассказали председатель Ассоциации Денис Соломко и заместитель директора Курорта Пицунда Павел Киртбая.

Радио Такие обстоятельства: о кооперации возможностей сельхозпроизводителей Абхазии

В Абхазии создана Ассоциация сельскохозяйственных производителей, в которую вошли фермерские животноводческие хозяйства и небольшие фермы по выращиванию овощей.

По словам председателя Ассоциации сельхозпроизводителей Соломко, у предпринимателей общие проблемы, одним из которых является выход на рынок.

"Очень много вопросов можно решить сообща, решили объединить усилия на пути развития", отметил Соломко в беседе на радио.

Заместитель директора курорта "Пицунда" Павел Киртбая отметил, что приветствует создание Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии, так как туристы сильно заинтересованы в местных экологических продуктах и часто интересуются об их наличии. Председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Соломко такого же мнения.

"Крайне перспективными направлениями туризма сейчас среди прочих являются агротуризм и экотуризм. Это та фишка, которую может предложить Абхазия", - сказал Соломко.

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