Экономист о перспективе мировой валюты: доллар уже не тот

Постепенный отказ от доллара имеет очевидный смысл, но на этом пути возникают многие проблемы, о способах их решения рассуждает российский экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Радио Колташов о перспективе мировой валюты: доллар уже не тот

Во-первых, многие покупатели российских сырьевых товаров не готовы отказываться от расчетов в американской валюте или от расчетов в евро, говорит собеседник Sputnik, здесь не так-то просто достичь определенного результата.

Во-вторых, в странах, где переход на национальные валюты при расчетах уже произошел, сохраняется проблема неустойчивости этих национальных валют, они довольно резко колебались в 2020 году, и в этой ситуации все равно были нередки случаи, когда после расчетов в нацвалютах покупалась американская валюта и использовалась для других операций, рассказал экономист.

Для России очень важно убедить другие страны и самой отказаться от резервирования в долларах, нужно повернуть сейчас американскую инфляцию так, чтобы не взять ее на себя, а напротив, чтобы произошло укрепление российской валюты, считает эксперт.

"Мы постараемся не очень-то резервировать доллары, а сбрасывать их, что-то покупая, и это будет в конечном итоге работать на подрыв американской валюты, потому что для США важно не только, чтобы доллар использовался в международной торговле, но и то, чтобы в долларах осуществлялось резервирование, чтобы правительства и национальные банки сосредотачивали в резервах американскую валюту, чтобы они ее скупали, в то время как Федеральная резервная система будет ее имитировать, а американское правительство будет стимулировать эту эмиссию беспрецедентными заимствованиями, они достигли уже 15 триллионов долларов за 12 лет и очень увеличились за последний год", ― рассказал Колташов.

По словам эксперта, колоссальные долларовые средства сейчас находятся в обращении в мировой экономике, и в этой ситуации нужно стараться не принимать на себя долларовую инфляцию, а для этого надо не только думать о том, чтобы меньше использовать доллар, но и о том, каким должен быть механизм работы с долларом.

"Если этот механизм будет обеспечивать укрепление национальной валюты, в то время как доллар будет слабеть, тогда постепенный отказ от доллара будет происходить", ― резюмировал Колташов.

Ранее другой российский аналитик, исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в комментарии агентству "Прайм" высказался о том, что на практике отказ ведущих экономик мира от доллара вряд ли возможен в ближайшее время, для этого потребуются десятилетия, поскольку сейчас 80% всех торговых сделок в мире происходит в американской валюте.