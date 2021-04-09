Политолог рассказала, стала ли пандемия "концом Европы"

Радио Политолог Шумицкая

Локдаун, запрет на передвижение, невозможность посетить другие страны – осознавая, что Европа уже год живет в новой реальности, некоторые эксперты заговорили о том, что пандемия коронавируса навсегда переформатирует привычные свободы и права. Эти мнения в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировала научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Шумицкая.

"В Европе под свободами и под политическими свободами всегда понималась свобода слова и самовыражения. С началом пандемии свободы, связанные с передвижением, в отличие от политических свобод, уменьшились", – сказала эксперт.

Жители Евросоюза понимают, что подобные ограничения – вынужденная и временная мера, утверждает политолог.

"Большинство граждан Европы воспринимает эти меры как охранительные, а не как постоянные. Как только ситуация с пандемией в Европе и на Западе в целом решится, то вопрос о нарушении прав личности сразу уйдет из политической повестки дня", – пояснила Шумицкая.

Разговоры о том, что коронавирус – это часть некоего заговора для создания всемирного тоталитарного режима несерьезны и опасны.

"Те, кто поднимают этот вопрос, в основном придерживаются популистских взглядов. Преследуют свои цели вроде вхождения в политику или отвлечения основной массы населения от проблем, связанных, например, с системой здравоохранения и с тем, как в современных условиях тяжело и невозможно справляться с таким явлением, как вирус", – заключила политолог.