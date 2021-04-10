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"Страхи/Ошибки": как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях

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Подкасты РИА (518)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210410/1032190491/StrakhiOshibki-kak-lyubov-k-sebe-skazyvaetsya-na-zarplate-i-otnosheniyakh-.html

Любовь к себе – уже немного избитое и от этого надоевшее выражение, которым нас активно пичкают из "счастливых" инстаграм-аккаунтов. Но что на самом деле означает этот термин?

Радио
"Страхи/Ошибки". Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях

Действительно ли любовь к себе так важна для нашего психологического здоровья? Как понять, достаточно ли мы себя любим? Чем чревата "нелюбовь" и можно ли исправить ситуацию?
Что такое "любовь к себе" и как ей научиться обсуждаем с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.
1:20 Что такое любовь к себе?
2:50 Что такое НЕлюбовь к себе?
05:45 Мы не любим себя поступками
08:05 Счастливый ребёнок может быть только у счастливой мамы
13:55 В чем проигрывают люди, которые себя не любят?
18:00 Упражнения, чтобы научиться любви к себе
22:45 Ошибки – это не провал, а обратная связь от ситуации
28:00 Может ли быть счастливым, человек, который себя не любит?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Темы:
Подкасты РИА (518)

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