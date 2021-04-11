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Дополнительное время: Хагба об условиях проведения XXVIII чемпионата Абхазии по футболу

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210411/1032177683/Dopolnitelnoe-vremya-Khagba-ob-usloviyakh-provedeniya-XXVIII-chempionata-Abkhazii-po-futbolu.html

О проблемах футбольных команда в районах Абхазии, о нехватке судей и об условиях проведения XXVIII чемпионата Абхазии по футболу в эфире радио Sputnik рассказал президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.

Радио
Дополнительное время: Хагба об условиях проведения XXVIII Чемпионат Абхазии по футболу

XXVIII чемпионат Абхазии по футболу начнется 20 апреля. За первое место XXVIII чемпионата Абхазии по футболу будут бороться восемь команд республики: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

"Одни и те же игроки играют на несколько команд, получается, что очень мало футболистов в районах. Мы надеемся, что с помощью детско-юношеского футбола в будущем эту проблему решить. Помимо этого, у районных команд есть проблемы и с финансированием. Команды должны финансироваться из местного бюджета, однако, не у всех есть поддержка. В этом году Очамчыра не смогла принять участие именно из-за отсутствия финансов", - рассказал Хагба.    

По словам президента Федерации футбола и у Гулрыпсшкого района аналогичная проблема, футболисты будут стараться участвовать в турнирах и найдутся игроки, если будет поддержка местных властей.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.  

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