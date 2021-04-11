Такие обстоятельства: Хашиг о выборах в органы местного самоуправления Абхазии

Какие ожидания связаны у граждан с выборами в органы местного самоуправления, на сколько они важны для страны, кто должен быть депутатом и какими качествами он должен обладать, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился журналист Инал Хашиг.

В Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления.

Депутаты Собраний избираются сроком на четыре года, они не получают зарплату из государственного бюджета, работают на общественных началах.

Депутатом Собрания может быть избран гражданин Абхазии, достигший 25 лет и постоянно проживающий на территории республики.

По мнению журналиста Инала Хашиг, отношение общества к выборам в Абхазии меняется, люди начинают ценить свой голос, отметил он.

Радио Такие обстоятельства: Хашиг о выборах в органы местного самоуправления Абхазии

"На эти выборы заявлено больше кандидатов, чем обычно, это говорит об интересе, о конкуренции внутриполитической, понимание, что это может быть какой-то начальный трамплин для будущей политической карьеры, потому что очень много молодых людей, у которых чистый биографический лист. Но при этом надо учитывать, что есть апатия общества. Люди понимают, что они сегодня пойдут голосовать, и многие просто по традиции. Явка может быть и будет где-то, но, думаю, во многих местах ее может и не быть. Обычно это вот советские люди, воспитанные этой системой, традиционно ходили, но это поколение у нас уходит. Сейчас и общество само меняется, и оно не очень-то желает ходить на выборы и давать кому попало свой голос, и потом жалеть об этом. Самое важное, что происходит в процессе нынешних выборов, люди начинают ценить свой голос. Если у меня нет выбора, то есть из этой кучи кандидатов я не вижу реального кандидата, люди думают, лучше я вообще не пойду, чем буду отдавать свой голос", - сказал Хашиг.

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Первые выборы в органы местного самоуправления в новейшей истории Абхазии прошли 14 марта 1998 года. В дальнейшем выборы проходили в 2001, 2004, 2007, 2011, 2016 годах.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, 161 избирательный округ и 198 избирательных участках. Больше всего голосующих в столице – около 40 тысяч человек.