Такие обстоятельства: Папаскири о недостатках закона Абхазии о местном самоуправлении

О ходе выборной кампании, недостатках закона о местном самоуправлении и изменениях, в которых нуждается закон, в эфире радио Sputnik рассказал член комиссии по Конституционной реформе, юрист Олег Папаскири.

Радио Такие обстоятельства: Папаскири о недостатках закона Абхазии о местном самоуправлении

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Абхазии в 161 избирательном округе. Всего в республике смогут проголосовать 125 тысяч избирателей.

Вопрос о полноте и эффективности тех полномочий, которые отнесены к органам местного самоуправления, всегда дискуссионный, всегда спорный, сказал юрист в беседе на радио. По мнению одних сторонников, у них слишком много функций, другие считают, что их мало, третьи – что они реализованы неэффективно, отметил Папаскири.

Говоря о прогнозах и явке избирателей, юрист отметил, что наблюдается некий спад интереса. По мнению окружающих, по общению с друзьями, коллегами, особого ажиотажа и интереса большого к этим выборам, к сожалению, нет, сказал Папаскири.

"Это нехороший сигнал. Это говорит о том, что система имеет издержки, они наблюдаются обществом, и доверие общества к этой системе снижается, соответственно нужно принимать меры, которые увеличат эффективность и прежде всего выстроят доверие к этой системе власти, потому что у органов местного самоуправления очень большой потенциал влияния, потенциал возможности, который предстоит еще раскрывать", - отметил юрист.

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Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе на 198 избирательных участках. Больше всего голосующих в столице республики – около 40 тысяч человек. В августе 2020 года местные депутаты решили, что сравнительное количество избирателей в округах сильно разнится, и в связи с этим они сократили число округов с 26 до 19. Также это было вызвано тем, что депутатов в Собрании должно быть нечетное количество.