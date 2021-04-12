Колесниченко: США теряет свое мировое господство и право на единственное лидерство

Радио Колесниченко: США теряет свое мировое господство и право на единственное лидерство

США, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу по Украине и обсудили предполагаемый "рост российской военной активности" на границе с этой страной, сообщил Госдепартамент.

Во время кризиса США развязывает войну на чужой территории, для того чтобы реализовать свои интересы, тревожно, что это происходит на границах России, отметил эксперт.

"Эскалация конфликта идет с территории Украины, потому что практически все политические лидеры, государственные деятели той же Украины последние полтора-два месяца ведут постоянную воинственную риторику относительно начала военных действий с Россией, при этом у руководства Украины ситуация крайне тревожная, у них практически не получается переговоры с МВФ, они ничего не выполнили по тем требованиям, которые им предъявляли, напряжение внутри Украины растет, торговать уже, по сути, нечем, а у власти сохранятся надо. Опять библейская история, что нужно сделать, когда внутри страны есть проблема. Нужно создавать победоносную войну, в которую они не верят, вот почему последнее заявление того же Зеленского связано только с одним: "Мы хотим быть в НАТО только для того, чтобы НАТО нас защищало", - отметил эксперт.

По мнению Колесниченко для Украины первостепенная задача - удержать власть и быть в орбите интересов США.

"То, что сегодня расчищаются приграничные районы на Донбасе, снимаются минные заграждения, в нарушение договоренностей тяжелое вооружение подтягивается к границе соприкосновения с республиками ДНР и ЛНР и ведется обстрел из тяжелых вооружений - это как раз говорит о том, что Украина ведет эскалацию по намерению провести блицкриг. Они хотят этого сделать, но они этого боятся, поэтому здесь самое опасное - рука США, которая поддерживает Украину, примерно так было с Грузией в 2008 году", - отметил Колесниченко.