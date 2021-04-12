Ашуба о выборах в Собрание: человек с определенным опытом должен представлять горожан

Радио Ашуба о выборах в Собрание в Абхазии: по принципу "хороший парень" уже давно выбираем

Выборы в органы местного самоуправления прошли в районах Абхазии в воскресенье 11 апреля. Голосование шло в 198 избирательных участках.

Говоря об особенностях нынешних выборов, Ашуба предположил, что пандемия COVID отразится на явке избирателей.

Конечно, у этих выборов есть свои особенности, основная - они проходят в условиях пандемии и, наверное, это отразилось на явке.

"На середину дня по Сухуму мы наблюдали низкую явку, к 17:00 часам явка увеличилась. В сравнении с выборами, которые проходили в 2016 году, явка ниже. Еще, что характерно для этих выборов, в частности по Сухуму, мне ситуация по столице больше известна, чем по другим районам Абхазии, то, что в местные органы власти идут молодые люди. Возраст - от 25 до 35 лет. Женщин в этом году идет меньше, если на прошлых выборах шло более 10, то в этом году идут всего четыре женщины. Кандидаты, которые идут после университета, таких нет, насколько мне известно, поскольку возраст 25 лет предусматривает так или иначе стаж работы, хотя напрямую это не отражено в законе. Думаю, что подобное изменение должно быть отражено в законе, что стаж работы кандидатов в депутаты местных органов должен быть хотя бы три года. Это будет правильно по отношению к сухумчанам, да и ко всем избирателям на территории республики. Местные органы власти - это представители населения города. Сухум - большой город, это 60 тысяч человек, это люди, которые принимают внутренние решения в городе, различного рода распоряжения и акты, издаваемые органами местной власти, и они влияют на жизнь горожан, поэтому человек, обладающий определенным опытом, должен представлять горожан. Горожане не просто так возлагают надежды на того или иного кандидата. По принципу "хороший парень" мы уже долго и много выбираем людей, но мы должны выбирать прежде всего по каким-то профессиональным и другим критериям, по степени полезности для города и для горожан", - отметил Ашуба.

По информации Сухумской избирательной комиссии из 19 округов в столице выборы в местные органы власти по явке не состоялись в четырех. Всего в выборах приняло участие 29,97% избирателей. Из более чем 39,5 тысячи избирателей проголосовало 11 934 человека.

Выборы в органы местного самоуправления Абхазии считаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 25 процентов избирателей.