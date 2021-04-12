Нетрудный возраст: юные робототехники о своем увлечении

Что такое современные конструкторы, что такое робототехника и в каком возрасте ребенок может освоить данный вид занятий, в эфире радио Sputnik рассказали учащиеся центра развития "Исток" Алексей Калашников и Амир Айба и их преподаватель Карина Блинова.

Радио Нетрудный возраст: юные робототехники о своем увлечении

Юные робототехники из Гагры, учащиеся центра развития "Исток" взяли "бронзу" на соревнованиях, которые проходили в Сочи в конце марта. О том, почему они выбрали для себя столь увлекательное занятие, требующее много усидчивости и знаний, сами призеры конкурса Алексей Калашников и Амир Айба и их преподаватель Карина Блинова рассказали в эфире радио Sputnik Абхазия.

По словам Карины Блиновой, грань по возрасту для занятий по робототехникой постоянно уменьшается.

"Сейчас робототехникой занимаются даже ребята в возрасте шести лет. Но чтобы понять всю суть робототехники, чтобы грамотно программировать, отличный возраст с девяти-десяти лет и старше. Уже на занятиях мы обучаем ребенка пользоваться компьютером, конструировать", - рассказала Карина Блинова.

Алексею Калашникову девять лет, он занимается в центре "Исток" три месяца. Амиру девять лет, и он также занимается робототехникой три месяца. Однако этого ребятам хватило, чтобы отличиться на муниципальном конкурсе в Сочи.

Муниципальный конкурс по робототехнике проходил в Сочи 27 и 28 февраля. В нем участвовали более 180 команд из Москвы, Сочи, Краснодарского края, Абхазии.