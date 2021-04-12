Политолог о взрыве на ядерном объекте Ирана: Израилю не нравится, что идут по его стопам

Израиль - единственное государство Ближнего Востока, обладающее ядерным оружием, и появление такого в Иране кардинальным образом изменит баланс сил в регионе, сказал политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik, комментируя взрыв на на ядерном объекте Ирана.

Радио Политолог о взрыве на ядерном объекте Ирана: Израилю не нравится, что идут по его стопам

Взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе устроил Израиль. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей американских и израильских разведок.

Если четыре месяца назад Израиль уничтожил руководителя ядерной программы иранской, само собой разумеется, что это звенья одной цепи, так же, как и убийство более года назад Штатами высокопоставленного иранского генерала, отметил эксперт.

"На протяжении достаточно длительного периода Израиль и США ведут террористическую войну против Ирана. Цель войны – сдержать рост влияния на Ближний Восток. Для Израиля это особенно чувствительная тема, поскольку Иран является основным противником Израиля в данном регионе, и фактически Израиль ведет прокси-войну с Ираном на протяжении не одного десятка лет. То, что происходит сейчас - это естественное продолжение данной войны, при том нужно обратить внимание не геополитический контекст. Он состоит в том, что в настоящий момент ведутся интенсивные кулуарные переговоры относительно возобновления соглашения между Ираном и США, прерванного Трампом, и есть определенная степень уверенности в том, что администрация Байдена пойдет навстречу Ирану, и соглашение будет восстановлено. Поэтому данный теракт нужно рассматривать и в этом контексте, в контексте возможного восстановления соглашения, против которого Израиль всегда выступал", - сказал Шаповалов.

Эксперт отметил, что у Израиля ядерное оружие есть, и этот факт тщательно скрывается.

"Израиль не входит в число пяти стран обладателей ядерного оружия официально, между которыми существуют целый ряд соглашений о нераспространении ядерного оружия. Но Израиль имеет ядерное оружие, и об этом свидетельствует множество фактов, все-таки официально он это отрицает, имеет это оружие в обход данной программы. Фактически Иран идет по стопам Израиля. Конечно, Израилю это не нравится, потому что в настоящее время Израиль - единственное государство Ближнего Востока, обладающее ядерным оружием, и появление такого в Иране кардинальным образом изменит баланс сил в регионе, усилит позиции Ирана и ослабит позиции Израиля", - сказал Шаповалов в эфире радио Sputnik.