Такие обстоятельства: Тхагушев об итогах выборов в местные органы Абхазии

Выборы в органы местного самоуправления прошли в Абхазии в воскресенье 11 апреля.
Выборы в Сухумское городское Собрание в четырех округах из 19 не состоялись по явке. В одном из округов Гагрского района такая же ситуация. В Галском районе Абхазии в избирательном округе № 5 пройдут повторные выборы. Два кандидата, баллотировавшиеся по этому округу, набрали одинаковое количество голосов.
По мнению Алхаса Тхагушева падает интерес к местным выборам, что должно стать тревожным звоночком.
"В других районах это может не так заметно, но в Сухуме была низкая явка, во-вторых, количество избирательных округов было сокращено, и можно было предположить, что конкуренция станет более плотной, более серьезной, но, к сожалению, на выходе мы видим, что в целом ряде округов вообще безальтернативные выборы были, и в четырех округах по Сухуму выборы не состоялись, потому что, явка была настолько низкой", - отметил Тхагушев.
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Граждане республики могли проголосовать в 161 избирательном округе на 198 избирательных участках. Это уже седьмые выборы местного самоуправления в современной истории Абхазии. Первые выборы депутатов Собраний состоялись 14 марта 1998 года. Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей.