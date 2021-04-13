Гражданин и начальник: Джопуа о распределении средств Минсельхоза Абхазии на 2021 год

О том, как будут распределены бюджетные средства на развитие сельского хозяйства, в эфире радио Sputnik рассказал первый-вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

Радио Гражданин и начальник: Джопуа о распределении средств Минсельхоза Абхазии на 2021 год

31 марта парламентарии приняли в третьем и окончательном чтении бюджет страны на 2021 год. Организации и ведомства получили возможность направить выделенные средства на решение задач, важных для населения.

Из бюджета на развитие сельского хозяйства на 2021 год отпущено будет 100 миллионов рублей, сказал в эфире радио Sputnik первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

"Основная цель программы (целевой - прим.) - каким образом будут осваиваться эти средства из государственного бюджета. Указаны все отрасли сельского хозяйства: животноводство, растениеводство, рыбное хозяйство, защита растений. Мы получили сегодня состав конкурсной комиссии, утвержденный в правительстве. То есть, при Министерстве сельского хозяйства будет создана комиссия, которая будет отбирать проекты, представленные крестьянами из районов. Люди обращаются со своими бизнес-планами, предложениями. Мы всех практически отправляем в районы, так как на местах лучше знают, может ли тот или иной гражданин, представленную программу освоить. Таким образом, мы формируем эти проекты из предложений местных органов самоуправления. Они представляют их в конкурсную комиссию, которая и принимает окончательное решение по приоритетным проектам", - сказал Джопуа.

По его словам, на каждую отрасль сельского хозяйства заложены определенные средства. Так на один проект по животноводству будет отпускаться до 600 тысяч рублей, по растениеводству не более одного миллиона рублей.

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