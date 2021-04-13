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Хазин: мировая экономика может рухнуть в любую минуту

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За внезапным обвалом глобальной экономической системы последует принципиальное изменение модели мира, полагает известный экономический эксперт Михаил Хазин.

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Хазин: мировая экономика может рухнуть в любую минуту

Процесс, который в конце 80-х годов поставил мир под контроль банкиров, подходит к концу, теперь эта модель разрушается, заявил в эфире радио "Говорит Москва" известный российский экономист Михаил Хазин. По его словам, все это коренным образом повлияет на мировую политическую и экономическую систему.

"Потенциал обвала вырос очень сильно и может начаться в любую минуту. Он будет сильнее, чем он был в 1930-32 годах (годы Великой депрессии в США - Sputnik), а после этого произойдет принципиальное изменение модели мира", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По данным Организации Объединенных Наций мировая экономика из-за пандемии коронвируса упала в 2020-м на рекордные 4,3%. Это крупнейший кризис после Второй мировой войны, отмечают в ООН. Для сравнения рецессия 2009-го привела к сокращению производства на 1,7%.

По прогнозам экономистов, в 2021-м мировая экономика "отыграет" почти все падение коронавирусного 2020-го. При этом активнее всего будет расти Восточная Азия и Тихоокеанский регион: Всемирный банк ожидает от них темпы роста в 7,4%. Европа, как ожидается, вырастет на 3,3%.

При этом экономисты не исключают, что последствия пандемии коронавируса будут сказываться на мировой экономике ближайшие три-пять лет, а, возможно, и дольше.

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