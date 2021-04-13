Такие обстоятельства: Квирая и Логуа о водном бизнесе и проблемах с энергетикой

Почему при наличии собственного производства бутилированной воды в Абхазии много импортной продукции и как энергокризис сказывается на этом бизнесе, в эфире радио Sputnik рассказали депутат Парламента Астамур Логуа и директор предприятия "Кодор" Даур Квирая.

Радио Такие обстоятельства: Квирая и Логуа о водном бизнесе и проблемах с энергетикой

Несмотря на наличие производств собственной бутилированной воды, в Абхазии немало импортной продукции. Как защитить отечественных производителей, поддержать местную экономику, какие законодательные и другие формы поддержки необходимы, в эфире радио Sputnik рассказали депутат Астамур Логуа и директор предприятия "Кодор" Даур Квирая.

Даур Квирая рассказал, как на местном рынке себя чувствуют производители воды.

По его мнению, наличие импортной продукции естественно в условиях рыночной экономики.

В туристических городах и во многих странах продается только местная вода, почему мы не можем так? Ведь эти деньги могли бы остаться в стране?

В стране наблюдается энергокризис, что не может не сказываться и на производстве любой продукции. Подробнее о том, можно ли в этих условиях наращивать производство и какие убытки несут бизнесмены, а также как можно решить проблему, слушайте в аудиофайле.