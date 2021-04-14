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Жемчугов рассказал о вероятности повторного заражения COVID-19

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210414/1032208713/Zhemchugov-rasskazal-o-veroyatnosti-povtornogo-zarazheniya-COVID-19-.html

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik о возможности повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Радио
Жемчугов рассказал о вероятности повторного заражения COVID-19

Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года. С того времени ученые стараются подробнее изучить особенности инфекции, ее влияние на организм, а также специфику формирования иммунитета к ней. Одним из главных вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией, остается возможность повторного заражения.

Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией есть, но люди часто путают его с простудой или затянувшимся течением COVID-19. Повторным заражением можно считать только вирус, подтвержденный ПЦР-методом.

"Повторно могут заразиться люди, которые получают тяжелую иммунодепрессивную терапию, люди пожилого возраста 80-90 лет. Повторное заражение встречается очень редко", - рассказал Владислав Жемчугов.

Жемчугов добавил, что вакцины защищают от заражения на 91 процент. Это значит, что люди могут болеть коронавирусом, но в легкой форме. Вакцина предотвращает от тяжелых форм коронавирусной инфекции. Но ответ о длительности иммунитета будет только ближе к сентябрю.

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