Жемчугов рассказал о вероятности повторного заражения COVID-19

Радио Жемчугов рассказал о вероятности повторного заражения COVID-19

Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года. С того времени ученые стараются подробнее изучить особенности инфекции, ее влияние на организм, а также специфику формирования иммунитета к ней. Одним из главных вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией, остается возможность повторного заражения.

Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией есть, но люди часто путают его с простудой или затянувшимся течением COVID-19. Повторным заражением можно считать только вирус, подтвержденный ПЦР-методом.

"Повторно могут заразиться люди, которые получают тяжелую иммунодепрессивную терапию, люди пожилого возраста 80-90 лет. Повторное заражение встречается очень редко", - рассказал Владислав Жемчугов.

Жемчугов добавил, что вакцины защищают от заражения на 91 процент. Это значит, что люди могут болеть коронавирусом, но в легкой форме. Вакцина предотвращает от тяжелых форм коронавирусной инфекции. Но ответ о длительности иммунитета будет только ближе к сентябрю.