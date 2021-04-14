Габлия о нелегальных экскурсиях в Абхазии: экскурсоводом должен быть гражданин страны

Радио Габлия о нелегальных экскурсиях в Абхазии: экскурсоводом должен быть гражданин страны

В туристической и экскурсоводческой среде Абхазии на протяжении нескольких лет обсуждается вопрос о работе нелегальных экскурсоводов. Накануне в парламентском комитете по экономической политике и реформам состоялась встреча с участием министра туризма Теймураза Хишба, экскурсионных гидов, представителей Государственного таможенного комитета, Миграционной службы и других заинтересованных ведомств. О самой проблеме нелегалов и итогах встречи в Народном Собрании рассказал Председатель Республиканского профсоюза экскурсоводов Абхазии Дмитрий Габлия.

"Эта проблема нарастала несколько лет подряд. Мы неоднократно обращали внимание на усиливающийся поток нелегальных иностранных экскурсоводов. Наверное только в Абхазии на сегодняшний день такой разгул, такое свободное перемещение экскурсоводов иностранного государства. Да, мы с Россией находимся в очень тесных экономических, культурных, добрососедских отношениях, но ни одно государство мира не позволяет на своей территории проводить экскурсии иностранным гражданам. Считаю, что работа экскурсовода в какой-то степени идеологическая, потому что экскурсовод представляет лицо своей страны, рассказывает достоверную информацию об истории, о проблемах, которые есть. Экскурсовод пытается максимально справедливо показать проблемы, которые у нас есть, объясняя, в чем причина многих этих проблем", - рассказал Дмитрий Габлия.

Проблема работы нелегальных экскурсоводов на территории Абхазии заключаются в том, что никто из них не платит налоги в бюджет республики, без работы остаются абхазские экскурсоводы, отмечает Габлия.

"Но я бы даже не акцентировал внимание на бюджетной сфере, хотя она немаловажна. Я бы акцентировал внимание на том, что часто нелегальные экскурсоводы позиционируют себя так, что покажут и расскажут то, чего не говорят абхазские экскурсоводы, ловят так называемый хайп. Есть те, кто выставляют нас не в лучшем свете и иногда это целенаправленная работа. Встреча в Парламенте дает надежду, что все наши предложения будут услышаны, оформлены в правильную юридическую форму. Мы акцентировали внимание на том, что также, как и в любой стране экскурсии должен проводить человек, являющийся гражданином этого государства", - подчеркнул эксперт.

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