Такие обстоятельства: Эмиль Петров о роли Криса Кельвина в "Солярисе"

Актер РУСДРАМа Эмиль Петров в эфире радио Sputnik рассказал о своей роли в спектакле "Солярис", премьера которого была представлена на суд зрителей.

Радио Такие обстоятельства: Эмиль Петров о роли Криса Кельвина в "Солярисе"

В Государственном Русском театре драмы имени Ф.А. Искандера прошли премьерные показы спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема.

Режиссер-постановщик спектакля - номинант российской национальной театральной премии "Золотая маска" Артем Устинов.

По задумке автора постановки в спектакле два исполнителя главной роли – Криса Кельвина. Одну из этих ролей сыграл молодой актер РУСДРАМа Эмиль Петров. В студии радио Sputnik Абхазия Эмиль рассказал о том, как далась ему эта роль и насколько он сам доволен своей работой над ней.

"У меня есть правило, что когда мы ставим спектакль, я стараюсь не смотреть экранизацию, так как я заметил за собой, что я начинаю перенимать какие-то повадки героев, которых я буду играть. И я до сих пор не посмотрел Тарковского и другую экранизацию. Само назначение на роль для меня было волнительно. После прочтения романа я даже не думал, что меня могут поставить на главную роль", - рассказал Эмиль Петров.

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