Гражданин и начальник: Гагулия о продолжительности энергетического веера в Абхазии

Каков дефицит электроэнергии в настоящее время, за счет чего сократили веер и будет ли страна продолжать испытывать дефицит после ввода в эксплуатацию ИнгурГЭС, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.

Радио Гражданин и начальник: Гагулия о продолжительности веерных отключений электричества в Абхазии

Говоря о причинах веерных отключений, Гагулия напомнил, что зимой, в холодное время года, руководство предприятия "Черноморэнерго" приняло решение не ограничивать население в подаче электроэнергии.

"К этому времени мы подошли к необходимости ограничений. Отрицательную роль сыграл ряд факторов – это авария на "Кавкасиони", которая была починена, но почему-то осталась в резерве, и сокращение российской стороной поставок электроэнергии. Но мы отслеживаем факторы, среди которых потепление и снижение нагрузок, а также российская сторона пошла нам навстречу, видя наши жесткие ограничения, и чуть увеличила подачу электроэнергии. Поэтому было принято решение уйти от жесткого графика", - рассказал Гагулия.

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