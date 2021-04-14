Гражданин и начальник: Саманба о работе в налоговых органах

О профессии налоговика, о том, как к ней относятся в абхазском обществе, в чем преимущества и минусы этой профессии, в эфире радио Sputnik поговорим с начальником управления налогообложения юридических лиц Министерства по налогам и сборам Артуром Саманба.

Радио Гражданин и начальник: Саманба о работе в налоговых органах

14 апреля в Абхазии отмечают День работников налоговых органов.

К профессии налоговика в абхазском обществе отношение разное, отметил Саманба.

"Когда проходит первое общение с налогоплательщиками, когда они понимают, какие цели и задачи мы перед ними ставим, отношение меняется. Есть, конечно, и такое, что встречаются и родственные узы на пути, но мы стараемся находить общий язык, контакт, общие точки соприкосновения с налогоплательщиками. Все должны платить налоги, тут не может быть какого-то родственного подхода", - сказал Саманба.

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