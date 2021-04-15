Гулария рассказал, когда ликвидируют задолженности по пенсионным выплатам в Абхазии

Отставания по выплатам пенсий в Абхазии – последствия пандемии, об этом рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия глава Пенсионного фонда республики Денис Гулария.

Радио Гражданин и начальник: Гулария рассказал, когда ликвидируют задолженности по пенсионным выплатам в Абхазии

Гражданам Абхазии задолжали за март пенсию в размере 65 миллионов рублей. На рабочей встрече с главой правительства Абхазии Александром Анкваб вице-премьер, министр финансов Владимир Делба сообщил, что Пенсионный фонд получил из республиканского бюджета дотации в размере 105 миллионов рублей из запланированных 137 в виде дополнительной помощи за первый квартал.

По словам председателя Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария, отставания по выплатам пенсий пошло еще с осени 2020 года.

"С тех пор у нас идет финансирование меньше, но не больше месяца. С ноября-декабря мы начали поэтапное финансирование. Финансируем поэтапно все районы. Сегодня мы финансируем за март 2021 года. Это последствия пандемии, связанные с уменьшением страховых взносов в пенсионный фонд. Декабрьскую выплату мы профинансировали в январе, и это отставание наверстать пока не удалось. Но по поступлениям в наш фонд мы видим положительную динамику", - рассказал Гулария.

По его словам, прогнозируется, что к концу июля отставание по выплате пенсий удастся ликвидировать.

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