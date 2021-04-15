Косилов о новых правилах Роспотребназдора для прибывающих в Россию: в шоке от ситуации

Радио Косилов о новых правилах Роспотребназдора для прибывающих в Россию: в шоке от ситуации

Роспотребназдор ввел новые правила для прибывающих в Россию. С сегодняшнего дня всем россиянам, въезжающим в РФ любым видом транспорта, необходимо до прибытия в страну заполнить анкету на едином портале гоуслуг, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования на данном портале. До получения результатов ПЦР-теста им необходимо соблюдать режим изоляции.

Мы сейчас в шоке от ситуации, которая сложилась, после сообщения о новых мерах, спрос на Абхазию резко упал, сказал Косилов в эфире радио.

"Безусловно, это сообщение вызывают общую тревогу и у турагентства, и у туроператоров, и у туристов. По нынешней информации мы понимаем, что Абхазия попала в список стран, из которых туристам необходимо, прибывая, делать тест-ПЦР, и естественно, это скажется на турпотоке в целом, если такая ситуация сохранится. Первый день показал, что тревога имеется, нам звонят, нам пишут, пока мы видим, что даже заявки, которые планировались к бронированию, они стали на паузу, то есть люди пока переживают и не готовы сейчас бронировать и оплачивать эти туры. Ждут решения какого-то, и мы вместе с ними переживаем. Ждем компромисса, ждем возможного соглашения о том, что Абхазия в этот список все-таки не войдет, и туристы благополучно смогут отдохнуть в Абхазии. Я уверен в этом. Абхазия, по сути, чистая страна в плане COVID, и в скором времени решится положительным образом", - сказал Косилов.

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