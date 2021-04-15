18:44 15 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.98
  • EUR92.23
Поиск
© Foto / предоставил Сергей Косилов

Косилов о новых правилах Роспотребназдора для прибывающих в Россию: в шоке от ситуации

Радио
Получить короткую ссылку
26401
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/04/1031769524.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210415/1032227465/Kosilov-o-novykh-pravilakh-Rospotrebnazdora-dlya-pribyvayuschikh-v-Rossiyu-v-shoke-ot-situatsii.html

Как постановление Роспотребнадзора для прибывающих в Россию сказалось на деятельности туроператоров, работающих с Абхазией, в эфире радио Sputnik рассказал, руководитель абхазского направления туроператора Алеан Сергеей Косилов.

Радио
Косилов о новых правилах Роспотребназдора для прибывающих в Россию: в шоке от ситуации

Роспотребназдор ввел новые правила для прибывающих в Россию. С сегодняшнего дня всем россиянам, въезжающим в РФ любым видом транспорта, необходимо до прибытия в страну заполнить анкету на едином портале гоуслуг, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования на данном портале. До получения результатов ПЦР-теста им необходимо соблюдать режим изоляции.

Мы сейчас в шоке от ситуации, которая сложилась, после сообщения о новых мерах, спрос на Абхазию резко упал, сказал Косилов в эфире радио.     

"Безусловно, это сообщение вызывают общую тревогу и у турагентства, и у туроператоров, и у туристов. По нынешней информации мы понимаем, что Абхазия попала в список стран, из которых туристам необходимо, прибывая, делать тест-ПЦР, и естественно, это скажется на турпотоке в целом, если такая ситуация сохранится. Первый день показал, что тревога имеется, нам звонят, нам пишут, пока мы видим, что даже заявки, которые планировались к бронированию, они стали на паузу, то есть люди пока переживают и не готовы сейчас бронировать и оплачивать эти туры. Ждут решения какого-то, и мы вместе с ними переживаем. Ждем компромисса, ждем возможного соглашения о том, что Абхазия в этот список все-таки не войдет, и туристы благополучно смогут отдохнуть в Абхазии. Я уверен в этом. Абхазия, по сути, чистая страна в плане COVID, и в скором времени решится положительным образом", - сказал Косилов.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Кубики льда, медведи и капли стали: талисманы Олимпийских игр разных лет
Разведчики ЦВО России провели комплексные учения
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться