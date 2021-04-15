Турбаза: о сервисе в туристической сфере Абхазии

О сервисе в туристической отрасли, над чем надо работать и как повысить качество обслуживания в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали журналист-писатель, член Общественной палаты Надежда Венедиктова и президент Гильдии отельеров Абхазии Астамур Ахба.

Радио Турбаза: о сервисе в туристической сфере Абхазии

В эфире радио Sputnik Абхазия каждую среду вечером программа "Турбаза", беседа о курортном и туристическом бизнесе Абхазии. О деталях, нюансах, возможностях в туристической отрасли, функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах. Разговор с широким кругом спикеров – от профильных ведомств до операторов, организаторов, практиков, владельцев гостиниц. Одним словом, с теми, чья работа – отдых.

Журналист-писатель, член Общественной палаты Надежда Венедиктова и президент Гильдии отельеров Абхазии Астамур Ахба в беседе на радио высказали мнение по поводу того, насколько нестабильная ситуация с подачей электроэнергии может повлиять на летний туристический сезон, отпугнет ли это туристов, насколько готовы отельеры в этих условиях достойно встретить отдыхающих, каково качество сервиса в Абхазии, на какого туриста можно рассчитывать сегодня, что необходимо предпринять для привлечения гостей в республику.