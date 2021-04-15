23:09 15 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.98
  • EUR92.23
Поиск
© Sputnik / Томас Тхайцук

Турбаза: о сервисе в туристической сфере Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210415/1032228138/Turbaza-o-servise-v-turisticheskoy-sfere-Abkhazii.html

О сервисе в туристической отрасли, над чем надо работать и как повысить качество обслуживания в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали журналист-писатель, член Общественной палаты Надежда Венедиктова и президент Гильдии отельеров Абхазии Астамур Ахба.

Радио
Турбаза: о сервисе в туристической сфере Абхазии

В эфире радио Sputnik Абхазия каждую среду вечером программа "Турбаза", беседа о курортном и туристическом бизнесе Абхазии. О деталях, нюансах, возможностях в туристической отрасли, функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах. Разговор с широким кругом спикеров – от профильных ведомств до операторов, организаторов, практиков, владельцев гостиниц. Одним словом, с теми, чья работа – отдых.

Журналист-писатель, член Общественной палаты Надежда Венедиктова и президент Гильдии отельеров Абхазии Астамур Ахба в беседе на радио высказали мнение по поводу того, насколько нестабильная ситуация с подачей электроэнергии может повлиять на летний туристический сезон, отпугнет ли это туристов, насколько готовы отельеры в этих условиях достойно встретить отдыхающих, каково качество сервиса в Абхазии, на какого туриста можно рассчитывать сегодня, что необходимо предпринять для привлечения гостей в республику.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Кубики льда, медведи и капли стали: талисманы Олимпийских игр разных лет
Разведчики ЦВО России провели комплексные учения
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться