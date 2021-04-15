Эксперт об отмене прохода кораблей США в Черное море: признак трезвого расчета

США отменили проход своих военных кораблей через Босфор в Черное море. Эксперт Игорь Ковалев прокомментировал в эфире радио Sputnik данное решение Пентагона.

Радио Эксперт об отмене прохода кораблей США в Черное море: признак трезвого расчета

В турецком МИДе подтвердили, что США отменили проход своих кораблей через пролив Босфор в Черном море, об этом заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что США планировали провести через пролив эсминцы Roosevelt и Donald Cook. Отмечалось, что они должны были находиться в акватории приблизительно с 14-15 апреля до 4-5 мая.

"Нам устно сказали, что проход кораблей отменен", - заявил Чавушоглу. Он добавил, что у американской стороны есть три дня, чтобы изменить свое решение.

В решении об отказе посылки очередных военных кораблей США в Черное море есть трезвый расчет. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

"Мне, кажется, что американские партнеры тоже понимают, что нельзя переходить какие-то ограничительные, так называемые красные линии. Всему есть предел: и наращиванию агрессивных устремлений вокруг России, переброске войск НАТО к границам России… В этом решении отказаться от посылки в Черное море очередных военных кораблей вижу признак трезвого расчета. Американцы осознали, что невозможно дальше нагнетать эту ситуацию бесконтрольно, и без ответа с российской стороны, в общем-то, это чревато серьезными последствиями", - сказал Ковалев.