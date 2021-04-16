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Такие обстоятельства: Читанава об ограничениях в спорте из-за COVID-19 в Абхазии

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Sputnik Абхазия
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Как отсутствие тренировок сказывается на физической подготовке юных спортсменов, которым до сих пор не разрешено заниматься спортом в спортзале, в эфире радио Sputnik рассказал президент Федерации каратэ кекусинкай Виталий Читанава.

Радио
Такие обстоятельства: Читанава об ограничениях в спорте из-за COVID-19 в Абхазии

12 апреля президент Аслан Бжания продлил ограничения в связи с COVID-19, под запретом проведение свадебных, массовых деловых, спортивных, развлекательных мероприятий в закрытых помещениях, но при этом есть и послабления: имеют право работать массажные салоны, образовательные кружки в закрытых помещениях, досуговые и развлекательные детские центры.

Дети девять месяцев без соответствующих тренировок, и это серьезная проблема, сказал Читанава в беседе на радио.  

"Борцам и каратистам нужен ковер, чтобы при сильном ударе или при сильном броске была страховка, чтобы не было травм. Мы вышли из колеи своей, это как поезд без рельсов. Дети технически стали не соответствовать форме. Мы пытаемся подпольными методами находить зал, где занимаемся. Нас вынуждают так вести себя. При этом кружки танцевальные, образовательные открыты", - заметил Читанава.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.      

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