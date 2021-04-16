Врач рассказал, почему мужчины и женщины по-разному переносят COVID-19

Доктор медицинских наук Адиль Гейбулла рассказал о течении коронавирусной инфекции у женщин и мужчин.

Радио Врач рассказал, почему мужчины и женщины по-разному переносят COVID-19

В беседе на радио Sputnik Азербайджан он отметил, что на течение болезни влияют разные факторы.

"Мужчины переносят COVİD-19 тяжелее, чем женщины, это связано с генетическими особенностями. Статистика показывает, что болезнь у мужчин протекает тяжело, но среди женщин тоже есть немало случаев осложнений. Данную ситуацию можно объяснить гормональным фоном определенного человека. Другая причина — серьезное повреждение дыхательных путей, в частности, у курящих мужчин", — пояснил Гейбулла.

Он добавил, что, несмотря на статистические данные, точного объяснения этому пока нет, и исследования продолжаются.