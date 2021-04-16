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© Foto / Из личного архива Адиля

Врач рассказал, почему мужчины и женщины по-разному переносят COVID-19

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210416/1032231159/Vrach-rasskazal-pochemu-muzhchiny-i-zhenschiny-po-raznomu-perenosyat-COVID-19.html

Доктор медицинских наук Адиль Гейбулла рассказал о течении коронавирусной инфекции у женщин и мужчин.

Радио
Врач рассказал, почему мужчины и женщины по-разному переносят COVID-19

В беседе на радио Sputnik Азербайджан он отметил, что на течение болезни влияют разные факторы.

"Мужчины переносят COVİD-19 тяжелее, чем женщины, это связано с генетическими особенностями. Статистика показывает, что болезнь у мужчин протекает тяжело, но среди женщин тоже есть немало случаев осложнений. Данную ситуацию можно объяснить гормональным фоном определенного человека. Другая причина — серьезное повреждение дыхательных путей, в частности, у курящих мужчин", — пояснил Гейбулла.

Он добавил, что, несмотря на статистические данные, точного объяснения этому пока нет, и исследования продолжаются.

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