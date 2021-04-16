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Захарова о санкциях США со стороны России: ответ будет неотвратим

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Sputnik Абхазия
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США получат решительный отпор со стороны России в ответ на агрессивное поведение, сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Радио
Захарова о санкциях США со стороны России: ответ будет неотвратим

Ответственность за происходящее целиком на Соединенных Штатах Америки, подчеркнула Захарова.

"Мы неоднократно предупреждали США о последствиях их враждебных шагов, опасно повышающих градус конфронтационности между нашими странами. Такой курс - подчеркивали также неоднократно - не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбы мира. Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений. Но действия его администрации свидетельствуют об обратном", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что США не готовы мириться "с объективной реальностью многополярного мира, исключающего американскую гегемонию", и делает ставку на санкционное давление и вмешательство во внутренние дела РФ.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком на Соединенных Штатах Америки", - сказала она.

 

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