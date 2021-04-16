Апатикова о режиме пересечения абхазо-российской границы: вдохнули полной грудью

Ведущий менеджер компании-туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как в компании восприняли новость о новом режиме и условиях пересечения границы для граждан Российской Федерации.

Радио Апатикова о новом режиме пересечения абхазо-российской границы: вдохнули полной грудью

Новый режим и условия пересечения границы для граждан Российской Федерации не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Для граждан Абхазии, въезжающих в Россию, также ничего не меняется.

Накануне Роспотребназдор ввел для ряда стран новые правила для прибывающих в Россию, которые включают прохождение теста на коронавирус и трехдневную изоляции. Накануне с утра в Абхазии шло бурное обсуждение этой новости, все ждали разъяснения от Роспотребнадзора. И к концу дня стало известно, что республики эти нововведения не касаются. О том, как восприняли разъяснения Роспотребнадзора по поводу Абхазии представители туротрасли, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала ведущий менеджер компании-туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова.

"Я испытываю огромную радость. Огромные слова благодарности переполняют меня. Спасибо правительству Абхазии за оперативность, за получение достоверной информации от Роспотребнадзора России. Очень оперативно мы получили разъяснения, которые помогли нам вдохнуть полной грудью", - отметила Апатикова.

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