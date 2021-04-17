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"Надень уже эту маску": как мы будем жить ближайшие три года

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210417/1032190495/Naden-uzhe-etu-masku-kak-my-budem-zhit-blizhayshie-tri-goda.html

Останется ли в 2021 году тренд на удаленные офисы и локализацию жизни человека ("где работаю, там и живу")? Кажется, постепенно жизнь возвращается в норму, но та ли это "норма", которая была до 2020 года?

Радио
"Надень уже эту маску". Как мы будем жить ближайшие три года?

Каким будет 2021..2..3.. год? Вместе с Линой и Ваней размышляет специалист по расширению кругозора, популяризатор науки (а еще тот самый человек, который за 2020 год прошел больше ста онлайн курсов) Илья Кабанов.

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Темы:
Подкасты РИА (520)

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