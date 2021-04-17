"Надень уже эту маску". Как мы будем жить ближайшие три года?

Каким будет 2021..2..3.. год? Вместе с Линой и Ваней размышляет специалист по расширению кругозора, популяризатор науки (а еще тот самый человек, который за 2020 год прошел больше ста онлайн курсов) Илья Кабанов.
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Останется ли в 2021 году тренд на удаленные офисы и локализацию жизни человека ("где работаю, там и живу")? Кажется, постепенно жизнь возвращается в норму, но та ли это "норма", которая была до 2020 года?
Каким будет 2021..2..3.. год? Вместе с Линой и Ваней размышляет специалист по расширению кругозора, популяризатор науки (а еще тот самый человек, который за 2020 год прошел больше ста онлайн курсов) Илья Кабанов.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Первый конкурс в рамках АрМИ-2021 - "Саянский марш" прошел 15 и 16 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки".
17 апреля Сирийская Арабская Республика отмечает один из главных государственных праздников - День независимости.
Большая часть граждан, которые обращаются в Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии с просьбой помочь найти работу, - это жители Сухума.
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