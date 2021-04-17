"Надень уже эту маску": как мы будем жить ближайшие три года

Останется ли в 2021 году тренд на удаленные офисы и локализацию жизни человека ("где работаю, там и живу")? Кажется, постепенно жизнь возвращается в норму, но та ли это "норма", которая была до 2020 года?