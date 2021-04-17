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Николай Полевой: журналист от Бога, взбесивший царя

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210417/1032239070/Nikolay-Polevoy-zhurnalist-ot-Boga-vzbesivshiy-tsarya.html

Автор слова и понятия "журналистика". Издатель журнала "Московский телеграф", автор "Истории русского народа". Прозаик-романтик, драматург, поэт. Жертва царского запрета свободолюбивого журнала. Белинский сравнивает его с Ломоносовым по степени влияния на культуру.

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Николай Полевой. Журналист от Бога, взбесивший царя

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

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Подкасты РИА (520)

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