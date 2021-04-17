Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?

Зима 20-21 стала самой холодной в Москве за последние 10 лет: морозы опускались до -23,6. А предыдущая зима, наоборот, была самой тёплой в истории столицы. Почему бывают такие перепады? Как далеко наперёд и насколько точно можно предсказать погоду?
Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть?
На эти и другие вопросы отвечала Дарья Гущина - доктор географических наук, профессор РАН, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ.Слушайте подкасты РИА Новости.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 42 человек из 187 протестированных за сутки в Абхазии.
Всемирный абхазо-абазинский конгресс окажет содействие абитуриентам из Абхазии в поступлении на бесплатной основе в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ).
Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.
Sputnikabkhazia
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