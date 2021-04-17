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Мы все умрём. Колонизация солнечной системы
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Прогноз погоды и погодные аномалии: почему нельзя просто просчитать

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Зима 20-21 стала самой холодной в Москве за последние 10 лет: морозы опускались до -23,6. А предыдущая зима, наоборот, была самой тёплой в истории столицы. Почему бывают такие перепады? Как далеко наперёд и насколько точно можно предсказать погоду?

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Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?

Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть?

На эти и другие вопросы отвечала Дарья Гущина - доктор географических наук, профессор РАН, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ.
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Подкасты РИА (522)

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