Дополнительное время: о футбольном матче за Суперкубок Абхазии

О начале футбольного сезона Абхазии, о том, как прошел матч за Суперкубок, в эфире радио Sputnik рассказали ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония.

Радио Дополнительное время: о футбольном матче за Суперкубок Абхазии

Действующий чемпион Абхазии сухумский "Нарт" и действующий обладатель Кубка Абхазии "Гагра" поборолись за Суперкубок Абхазии по футболу. Матч завершился разгромной победой сухумчан – 6:1. Лучшим игроком встречи был признан футболист "Нарта" Алан Квициния.

Ведущие отметили, что футбольный сезон начался красиво, зрителей на трибунах было много, хотя погода не самая лучшая.

Этот день подарил огромный праздник всем присутствующим, поделились своим мнением радиоведущие.

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