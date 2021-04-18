Барбершоп и 100 толстовок: что нужно и не нужно стильному мужчине

"Стильный мужчина" — это какой? Что значит "стиль" и что у него общего с математикой? Что такое "капсула занятости" и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно "быть стильным"?