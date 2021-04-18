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Барбершоп и 100 толстовок: что нужно и не нужно стильному мужчине

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210418/1032240425/Barbershop-i-100-tolstovok-chto-nuzhno-i-ne-nuzhno-stilnomu-muzhchine.html

"Стильный мужчина" — это какой? Что значит "стиль" и что у него общего с математикой? Что такое "капсула занятости" и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно "быть стильным"?

Радио
Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?

Благодаря Коко Шанель в женском гардеробе появился такой must-have, как маленькое черное платье. А есть ли одежда, которая обязательно должна быть в шкафу стильного мужчины? За сколько секунд оценивают ваш внешний вид, что сейчас в трендах мужской моды и как развивается индустрия красоты для мужчин рассказывает консультант по имиджу и стилю Ирина Гущина.
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Темы:
Подкасты РИА (524)

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