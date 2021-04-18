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Космос и косметика где-то рядом: откуда взялись названия небесных тел

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Темы:
Подкасты РИА (524)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210418/1032246591/Kosmos-i-kosmetika-gde-to-ryadom-otkuda-vzyalis-nazvaniya-nebesnykh-tel.html

Что общего у космоса с косметикой? Какое созвездие в Древней Руси называлось "Конь на Приколе"? Как назывался Уран до середины XIX века? И почему бывает сложно определить: с какой буквы написать "луну" и "солнце"?

Радио
Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?

К 60-летию первого полета человека в космос — самый космический эпизод подкаста "Как это по-русски".
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (524)

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