Что общего у космоса с косметикой? Какое созвездие в Древней Руси называлось "Конь на Приколе"? Как назывался Уран до середины XIX века? И почему бывает сложно определить: с какой буквы написать "луну" и "солнце"?
Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?
К 60-летию первого полета человека в космос — самый космический эпизод подкаста "Как это по-русски". Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!". Слушайте подкасты РИА Новости.