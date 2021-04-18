Космос и косметика где-то рядом: откуда взялись названия небесных тел

Что общего у космоса с косметикой? Какое созвездие в Древней Руси называлось "Конь на Приколе"? Как назывался Уран до середины XIX века? И почему бывает сложно определить: с какой буквы написать "луну" и "солнце"?