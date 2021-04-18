23:01 18 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.55
  • EUR90.46
Поиск
Рубрика Не верю
© Sputnik

Самые громкие фейки и шутки в истории и лучшие за 2021

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (526)
39 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210418/1032246662/Samye-gromkie-feyki-i-shutki-v-istorii-i-luchshie-za-2021-.html

Как шутили до изобретения телевизора и интернета: вспомнили самые громкие первоапрельские розыгрыши в истории. Рекордный урожай макарон, русские гранаты с бриллиантами и продажа тела Ленина.

Радио
Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021

Ежегодно в апреле интернет заполняет масса легальных фейков, шутят и известные бренды, и государственные учреждения. Мы собрали главные розыгрыши и фейки 2021. 
1:40 Илон Маск хочет купить Ростовскую область и ракету "Союз". Оззи Осборн снялся в клипе Юрия Лозы, а Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию.
9:40 Чайный пакетик, который сам встряхивает себя, игровое кресло на 9 человек и другие "настоящие" новинки на 1 апреля.
19:00 Урожай макарон в Швейцарии, демонтаж Эйфелевой башни, продажа тела Ленина Диснейленду и покупка Диего Марадоны Спартаком.
32:26 Русские гранаты с бриллиантами, водочные батончики и растворимая водка в пакетике.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (526)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Похороны принца Филиппа в Великобритании
Пять подростков погибли в ДТП под Ростовом: кадры с места происшествия
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться