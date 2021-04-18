Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"

﻿Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную?