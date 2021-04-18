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Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210418/1032246729/Kradetsya-k-pedestalu-chastye-oshibki-v-Totalnom-diktante-.html

﻿Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную?

Радио
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"

Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант", в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
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Темы:
Подкасты РИА (526)

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