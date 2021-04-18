Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"

Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант", в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
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Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную?
Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант", в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
Слушайте подкасты РИА Новости.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор самых важных событий недели, произошедших в стране с 12 по 18 апреля.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
12 апреля в День космонавтики президент России Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли.
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